2019-06-03T12:23:10+03:00
Политика

В ЛНР восстановили 233 дома, поврежденных в результате обстрелов ВСУ

Об этом сообщили в минстрое Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: lugansk.jazi.comФото: lugansk.jazi.com
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В Луганской Народной Республике продолжают восстанавливать поврежденные в результате обстрелов ВСУ объекты. В министерстве строительства и ЖКХ ЛНР сообщили, что на сегодняшний день уже отремонтировано 233 дома.

- Первый этап государственной программы предусматривает восстановление 446 индивидуальных жилых домов. По состоянию на конец мая текущего года администрации городов и районов ЛНР сообщили о завершении ремонтно-восстановительных работ на 233 домах, еще на 57 объектах в настоящее время ведутся работы, - говорится в сообщении.

Строители делают полный конструкторский и косметический ремонты.

- На домостроениях, получивших повреждения в результате боевых действий, строители восстанавливают кровли домов, производят установку дверей, выполняют остекление деревянных оконных переплетов или меняют их на металлопластиковые в случае, если оконные рамы значительно повреждены. Работы выполняются в зависимости от видов разрушений и в соответствии с дефектным актом, - рассказали в строительном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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