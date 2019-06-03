Солдаты ВСУ продали бойцам Народной милиции ЛНР боеприпасы
Боевики ВСУ продают боеприпасы со своих складов не только мирным жителям и «волонтерам» в Донбассе, но и военнослужащим Народной милиции ЛНР. Во время одного из таких торгов военные Республики установили скрытую видеокамеру, и засняли то как солдаты украинской армии передают ящики с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР.
— Особо предприимчивые офицеры и солдаты 25-й отдельной десантно-воздушной бригады, не желая упускать шанс нажиться, организовали каналы сбыта боеприпасов, продавая их по низким ценам. Для реализации краденного, командир второго батальона 25-й бригады подполковник Сущенко обратился к военнослужащим Народной милиции, которые с радостью приняли выгодное предложение. Таким образом, очередная партия боеприпасов ВСУ пополнила боекомплект подразделений НМ на передовой, — говорится в сообщении.
Среди боеприпасов были не только патроны для стрелкового оружия, но также гранаты и артиллерийские снаряды.
Также в пресс-службе добавили, что не так давно в 25-й бригаде побывала комиссия Генштаба. Ею были найдены десять тысяч неучтенных боеприпасов. Чтобы избежать ответственности по этому поводу, командованием бригады отдан приказ избавиться от улик всеми возможными способами.
Из-за чего одна часть бригады решила израсходовать боеприпасы для обстрела населенных пунктов Республики. А другая – предпочла получить выгоду от ситуации и открыла распродажу боеприпасов по низким ценам прямо на передовой.
Бойцы ВСУ продают оружие военнослужащим НМ ЛНР.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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