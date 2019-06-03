ВСУ выпустили по ДНР 214 боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-03T10:52:46+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что Вооруженные силы Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 214 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 214 единиц, - говорится в сообщении.

Под обстрел ВСУ попали все направления ДНР.

- Украинские силовики обстреляли: район столичного аэропорта, поселки шахты «Трудовская» и Минеральное на окраинах и в окрестностях Донецка, горловские поселки шахт имени Изотова и 6/7, Докучаевск, а также село Коминтерново на юге ДНР, - рассказал Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU