ДНР и ЛНР отказались участвовать в Кубке Европы по футболу среди непризнанных стран

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-03T10:45:21+03:00

В Республиках не рассказывают, почему они решили отказаться от участия в чемпионате

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2 июня стало известно, что сборные ДНР и ЛНР отказались от участия в Кубке Европы по футболу ConIFA среди непризнанных стран. О причинах такого решения в Республиках не заявляли. Об этом сообщили на пресс-конференции во время открытия турнира.

— Такое масштабное мероприятие проводится в Арцахе впервые, и мы сделали все, чтобы это был настоящий праздник для всех. Арцах — спортивная, мирная, развивающаяся и ориентированная на будущее страна. Мы рады быть избранными в качестве организаторов. Наши цели также отражены в слогане — «Открытые двери, сильные ворота», что говорит о гостеприимстве и крепких воротах Арцаха. К сожалению, не все претенденты смогли принять участие в чемпионате, и здесь будут соревноваться 8 команд, — рассказал госминистр Арцах Григорий Мартиросян.

Из-за того что ДНР и ЛНР отказались участвовать в чемпионате по неизвестным причинам, его организаторам пришлось полностью переделать расписание матчей.

Группа A: Арцах (Нагорный Карабах), Лапландия, ЛНР; Группа B: Абхазия, Ницца, Чамерия; Группа C: Падания, ДНР, Сардиния; Группа D: Секейский край, Западная Армения, Южная Осетия, — так выглядело распределение матчей на стадии планирования соревнований.

Оставшиеся восемь стран отправили свои сборные для участия в чемпионате. И именно они проведут ближайшие 10 дней в постоянных тренировках и соревнованиях на стадионе в Арцахе.

ИСТОЧНИК KP.RU