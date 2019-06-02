ВСУ нанесли артудар по Докучаевску
В Докучаевске в результате обстрела ВСУ поврежден жилой дом. Об этом сегодня сообщили руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
- В 18:37 вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением БМП-2 в направлении Докучаевска. В результате обстрела повреждения остекления получил жилой дом по улице Полевой, 5, – сказал Якубов.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Подробности обстрела уточняются.
Напомним, что с начала недели в Республике огнем ВСУ повреждено более 30 домов, а ранения получили семь мирных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU