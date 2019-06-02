2019-06-02T20:49:26+03:00
Политика

ВСУ нанесли артудар по Докучаевску

По данным СЦКК, разрушен один из жилых домов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ нанесли артудар по Докучаевску. Фото: news-front.infoВСУ нанесли артудар по Докучаевску. Фото: news-front.info
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В Докучаевске в результате обстрела ВСУ поврежден жилой дом. Об этом сегодня сообщили руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- В 18:37 вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением БМП-2 в направлении Докучаевска. В результате обстрела повреждения остекления получил жилой дом по улице Полевой, 5, – сказал Якубов.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Подробности обстрела уточняются.

Напомним, что с начала недели в Республике огнем ВСУ повреждено более 30 домов, а ранения получили семь мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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