Басурин: Украина перед переговорами в Минске пытается развязать войну

СЕГОДНЯ 19:37 2019-06-02T19:40:04+03:00

За десять дней ВСУ 120 раз нарушили режим прекращения огня

Изменить размер текста: A A

В преддверии очередного заседания контактной группы в Минске, 5 июня, боевики ВФУ всеми силами пытаются сорвать мирный процесс. При этом сосредоточив огонь на мирных кварталах и объектах инфраструктуры Республики. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Всего с 24 мая по сегодняшний день зафиксировано сто двадцать нарушений режима прекращения огня по районам двадцати четырех населённых пунктов Республики с применением артиллерии калибром 122 , 120 и 82-миллиметровых миномётов, ПТРК, вооружения БМП, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, - сказал он.

В результате целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины повреждены двадцать девять домостроений в Докучаевске, Ясиноватой, Горловке, Александровке, Киевском и Петровском районах Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU