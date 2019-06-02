Выпускные вечера в Донецке 2019: Впервые за пять лет выпускники встретят рассвет
В нынешнем году школы Донецкой Народной Республики окончили больше 21 тысячи школьников. 8 120 мальчиков и девочек получили полное среднее образование. После сдачи государственных экзаменов их ждут выпускные вечера в Донецке 2019. Они назначены на 21 июня.
Бывшие школьники впервые за пять лет войны в Донбассе смогут встретить рассвет – это давняя традиция выпускников. До этого такой возможности не было - целях безопасности комендантский час не отменяли.
Глава ДНР Денис Пушили подписал распоряжение о приостановке действия комендантского часа.
- В связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях образования Республики, приостановить действие режима комендантского часа с 23.00 21 июня до 05.00 22 июня 2019 года, - говорится в документе, который был подписан главой государства 31 мая.
Во время выпускных вечеров будет усиленно патрулирование силами министерства внутренних дел ДНР. В прошлом году общественный порядок обеспечивали больше 700 сотрудников полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU