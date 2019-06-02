Выпускные вечера в Донецке 2019: Впервые за пять лет выпускники встретят рассвет

СЕГОДНЯ 19:35 2019-06-02T19:35:54+03:00

Выпускные вечера в Донецке 2019: в ночь с 21 на 22 июня комендантский час будет отменен

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В нынешнем году школы Донецкой Народной Республики окончили больше 21 тысячи школьников. 8 120 мальчиков и девочек получили полное среднее образование. После сдачи государственных экзаменов их ждут выпускные вечера в Донецке 2019. Они назначены на 21 июня.

Бывшие школьники впервые за пять лет войны в Донбассе смогут встретить рассвет – это давняя традиция выпускников. До этого такой возможности не было - целях безопасности комендантский час не отменяли.

Глава ДНР Денис Пушили подписал распоряжение о приостановке действия комендантского часа.

- В связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях образования Республики, приостановить действие режима комендантского часа с 23.00 21 июня до 05.00 22 июня 2019 года, - говорится в документе, который был подписан главой государства 31 мая.

Во время выпускных вечеров будет усиленно патрулирование силами министерства внутренних дел ДНР. В прошлом году общественный порядок обеспечивали больше 700 сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU