2019-06-02T17:46:32+03:00
Политика

«Не забудем погибших детей Донбасса»: к акции «Ангелы» присоединились жители восьми стран дальнего зарубежья

Об этом сообщили в МИД ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Акция "Ангелы" в Донецке. Фото: Ольга ЖУКОВААкция "Ангелы" в Донецке. Фото: Ольга ЖУКОВА
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Жители ФРГ, Норвегии, Пакистана и еще пяти стран дальнего зарубежья присоединились к акции «Ангелы» памяти погибших в вооруженном конфликте детей Донбасса. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел ДНР.

- В этом году география зарубежных участников акции существенно расширилась. Мероприятие поддержали не только наши единомышленники из европейских стран, в частности из Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Сербии, Италии, но и представители Пакистана и Бангладеш, - говорится в сообщении.

Акция прошла в Международный день защиты детей. Люди зажигали поминальные лампадки и выпускали в небо горящие фонарики. МИД Республики выразил благодарность иностранцам за поддержку жителей Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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