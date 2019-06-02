«Не забудем погибших детей Донбасса»: к акции «Ангелы» присоединились жители восьми стран дальнего зарубежья

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-02T17:46:32+03:00

Об этом сообщили в МИД ДНР

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Жители ФРГ, Норвегии, Пакистана и еще пяти стран дальнего зарубежья присоединились к акции «Ангелы» памяти погибших в вооруженном конфликте детей Донбасса. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел ДНР.

- В этом году география зарубежных участников акции существенно расширилась. Мероприятие поддержали не только наши единомышленники из европейских стран, в частности из Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Сербии, Италии, но и представители Пакистана и Бангладеш, - говорится в сообщении.

Акция прошла в Международный день защиты детей. Люди зажигали поминальные лампадки и выпускали в небо горящие фонарики. МИД Республики выразил благодарность иностранцам за поддержку жителей Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU