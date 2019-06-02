Басурин: ВСУ за сутки потеряли двух военнослужащих убитыми и трех – ранеными

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-02T17:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В результате ответного огня защитников ДНР, из незапрещенного Минскими соглашениями вооружений, два украинских боевика уничтожено, три - ранено. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- Не смотря на все заявления новоизбранного президента Украины Зеленского о мирном урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, после его посещения зоны карательной операции, мы констатируем значительное увеличение обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины населенных пунктов нашей Республики. Командиры бригад ВСУ, находящиеся в зоне так называемой ООС, во главе с военным преступником Сырским полностью бесконтрольные и продолжают подчиняться старой коррумпированной власти. Зеленский же как новый верховный главнокомандующий не вызывает у военных преступников никакого авторитета, - сказал он.

В преддверии очередного заседания контактной группы в Минске, 5 июня, боевики ВФУ всеми силами пытаются сорвать мирный процесс. При этом сосредоточив огонь на мирных кварталах и объектах инфраструктуры Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU