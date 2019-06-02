2019-06-02T17:10:46+03:00
Политика

Басурин: ВСУ за сутки потеряли двух военнослужащих убитыми и трех – ранеными

Украинские силовики стали чаще стрелять после визита нового президента Украины Зеленского
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Басурин: ВСУ за сутки потеряли двух военнослужащих убитыми и трех – ранеными. Фото: официальный сайт ДНРБасурин: ВСУ за сутки потеряли двух военнослужащих убитыми и трех – ранеными. Фото: официальный сайт ДНР
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В результате ответного огня защитников ДНР, из незапрещенного Минскими соглашениями вооружений, два украинских боевика уничтожено, три - ранено. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- Не смотря на все заявления новоизбранного президента Украины Зеленского о мирном урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, после его посещения зоны карательной операции, мы констатируем значительное увеличение обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины населенных пунктов нашей Республики. Командиры бригад ВСУ, находящиеся в зоне так называемой ООС, во главе с военным преступником Сырским полностью бесконтрольные и продолжают подчиняться старой коррумпированной власти. Зеленский же как новый верховный главнокомандующий не вызывает у военных преступников никакого авторитета, - сказал он.

В преддверии очередного заседания контактной группы в Минске, 5 июня, боевики ВФУ всеми силами пытаются сорвать мирный процесс. При этом сосредоточив огонь на мирных кварталах и объектах инфраструктуры Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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