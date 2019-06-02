2019-06-02T14:27:52+03:00
Политика

ВСУ активизировались: в ДНР шестеро раненых жителей и десятки разрушенных домов

Об этом сообщили в МЧС ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ВСУ не оставляют Трудовские в покоеВСУ не оставляют Трудовские в покоеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Шестеро жителей ДНР получили ранения в результате обстрелов с украинской стороны за последнюю неделю. При этом повреждены десятки жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- За последние пять дней вследствие обстрелов было повреждено двадцать восемь домостроений в Докучаевске, Ясиноватой, Горловке, Александровке, Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Помимо этого, ранения получили шесть мирных жителей, двое из них – дети, – сказали в спасательном ведомстве.

ВСУ целенаправленно обстреливают и объекты жизнеобеспечения. Чаще попадания приходятся в район насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стартовала летняя акция от газеты «Комсомольская правда»
Донецкий поэт Владимир Скобцов посвятил строки Юнне Мориц
Двое мирных жителей ранены в ДНР
В Торезе с поличным задержали несовершеннолетнего воришку
Пришкольные лагеря ДНР начнут работать с 3 июня
Ранило мирную жительницу ЛНР
Министр обороны Украины с помощью трех тысяч гривен мотивирует боевиков ВСУ ехать в Донбасс
Первый раскол в команде Зеленского произошел из-за Донбасса
В Луганске выпустили в небо 34 белых шара в память о погибших детях Донбасса
Суд Украины заочно приговорил сотрудника Генпрокуратуры ДНР
Боевики 35-й бригады ВСУ в Донбассе продали вооружение на три миллиона гривен
Украинские силовики в Донбассе применяют средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ
В Донецке юнармейцы почтили память погибших в результате обстрелов ВСУ детей