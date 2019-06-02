ВСУ активизировались: в ДНР шестеро раненых жителей и десятки разрушенных домов

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-02T14:27:52+03:00

Об этом сообщили в МЧС ДНР

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Шестеро жителей ДНР получили ранения в результате обстрелов с украинской стороны за последнюю неделю. При этом повреждены десятки жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- За последние пять дней вследствие обстрелов было повреждено двадцать восемь домостроений в Докучаевске, Ясиноватой, Горловке, Александровке, Куйбышевском и Петровском районах Донецка. Помимо этого, ранения получили шесть мирных жителей, двое из них – дети, – сказали в спасательном ведомстве.

ВСУ целенаправленно обстреливают и объекты жизнеобеспечения. Чаще попадания приходятся в район насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода.

ИСТОЧНИК KP.RU