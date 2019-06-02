Донецкий поэт Владимир Скобцов посвятил строки Юнне Мориц
2 июня у Великой русской поэтессы День рождения. Ее пронзительные строки и антифашисткая позиция известна на весь мир. В Донецке внимательно следят за творчеством Юнны Петровны и благодарны за ту помощь, которую она нам оказывает . Наш земляк Владимир Скобцов, которого Юнна Петровна называет Орфеем Донбасса, посвятил ей эти строки.
- Объявляем 2 июня Всемирным Днём Юнны Мориц! С днём рождения, дорогая Юнна Петровна! Спасибо, что Вы есть! Любим Вас. Очень, - сказал "Комсомолке" автор Владимир Скобцов.
Россия предрассветно спит, держа стихов крылатый щит, всех юных дев той, что юнней не отмечаем юбилей.
Любой паршивый юбилей убийца юнности твоей, с улыбкой ангельской злодей, не отмечаем юбилей.
Так негодяи всех мастей доносов прятали кистень, нет их румяней и белей, не отмечаем юбилей.
Не привечая юбилея, Пегаса холя и лелея, коллегам радостью наполним сердца, сегодня нелегко им,
на ветер брызжущим вчера, бежать с букетами с утра, готовить урну, мавзолей. Не отмечаем юбилей!
"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям легендарной поэтессе!
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