Донецкий поэт Владимир Скобцов посвятил строки Юнне Мориц

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-02T11:12:07+03:00

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2 июня у Великой русской поэтессы День рождения. Ее пронзительные строки и антифашисткая позиция известна на весь мир. В Донецке внимательно следят за творчеством Юнны Петровны и благодарны за ту помощь, которую она нам оказывает . Наш земляк Владимир Скобцов, которого Юнна Петровна называет Орфеем Донбасса, посвятил ей эти строки.

- Объявляем 2 июня Всемирным Днём Юнны Мориц! С днём рождения, дорогая Юнна Петровна! Спасибо, что Вы есть! Любим Вас. Очень, - сказал "Комсомолке" автор Владимир Скобцов.

Россия предрассветно спит, держа стихов крылатый щит, всех юных дев той, что юнней не отмечаем юбилей.

Любой паршивый юбилей убийца юнности твоей, с улыбкой ангельской злодей, не отмечаем юбилей.

Так негодяи всех мастей доносов прятали кистень, нет их румяней и белей, не отмечаем юбилей.

Не привечая юбилея, Пегаса холя и лелея, коллегам радостью наполним сердца, сегодня нелегко им,

на ветер брызжущим вчера, бежать с букетами с утра, готовить урну, мавзолей. Не отмечаем юбилей!

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям легендарной поэтессе!

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ИСТОЧНИК KP.RU