2019-06-02T11:03:12+03:00
Политика

Двое мирных жителей ранены в ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Двое мирных жителей ранены в ДНР. Фото: ТК «Звезда»Двое мирных жителей ранены в ДНР. Фото: ТК «Звезда»
Изменить размер текста:

ВСУ за минувшие сутки одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 124 боеприпаса. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Украинские силовики обстреляли район Донецкого аэропорта, Спартак, Лозовое, Трудовские, Верхнеторецкое, Нижнее, Ясиноватую, Васильевку, Докучаевск и Ленинское, - сказал он.

ВСУ применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что накануне вечером в результате обстрела с украинской стороны ранения получили тоже два человека. В Ленинском пострадал мужчина, а в Коминтерново - женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24