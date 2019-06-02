Двое мирных жителей ранены в ДНР

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-02T11:03:12+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за минувшие сутки одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 124 боеприпаса. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Украинские силовики обстреляли район Донецкого аэропорта, Спартак, Лозовое, Трудовские, Верхнеторецкое, Нижнее, Ясиноватую, Васильевку, Докучаевск и Ленинское, - сказал он.

ВСУ применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что накануне вечером в результате обстрела с украинской стороны ранения получили тоже два человека. В Ленинском пострадал мужчина, а в Коминтерново - женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU