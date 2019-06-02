В Торезе с поличным задержали несовершеннолетнего воришку

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-02T09:12:55+03:00

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В Торезе сотрудники горотдела полиции на месте совершения преступления задержали 16-летнего парня, который пытался похитить имущество из хозпостройки. Злоумышленник предстанет перед судом.

- В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от 30-летней местной жительницы о совершаемом преступлении. По ее словам, неизвестный обесточил ее дом, проник в незапертую летнюю кухню и стал выносить ее имущество. За действиями вора потерпевшая наблюдала из окна. По указанному адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, - рассказали в полиции.

Правоохранители задержали нетрезвого 16-летнего подростка, который спрятался за угольной печью в неосвещаемом помещении летней кухни. За двором дома стражи порядка обнаружили три акустических колонки, которые намеревался похитить тинэйджер. Юноша раскаялся в содеянном и дал признательные показания.

Как сообщил начальник следственного отдела Торезского горотдела МВД ДНР Роман Яшунин, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в хранилище». Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU