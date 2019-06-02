Пришкольные лагеря ДНР начнут работать с 3 июня

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-02T08:03:23+03:00

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С 3 июня 2019 года на базе общеобразовательных школ Донецкой Народной Республики для обучающихся 1-8, 10 классов начнется работа пришкольных лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием и площадок досуга с периодом пребывания в них не менее 14 рабочих дней. В условиях лагерей отдыха с дневным пребыванием обучающиеся обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием.

При комплектовании лагерей отдыха и площадок досуга учитывается первоочередное право на зачисление обучающихся льготных категорий: дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, дети-инвалиды; дети из многодетных семей, дети семей, потерявших кормильца; дети из малообеспеченных семей; дети из семей вынужденных переселенцев; дети чернобыльцев; дети погибших шахтеров; дети участников боевых действий.

Ребятишек берут в пришкольные лагеря на основании заявления родителей (законных представителей) на имя директора общеобразовательной организации, в которой обучается ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU