2019-06-02T07:33:05+03:00
Политика

Ранило мирную жительницу ЛНР

По данным Генпрокуратуры Республики, виной всему – очередной обстрел украинских вояк
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Мирную жительницу ЛНР ранило в плечо. Фото: ВКонтактеМирную жительницу ЛНР ранило в плечо. Фото: ВКонтакте
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Жительница поселка Донецкий, что в Луганской Народной Республике, получила ранение в результате обстрела с украинской стороны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

- 1 июня 2019 года в районе 20.00 в результате обстрела со стороны позиций ВСУ, пострадала жительница поселка Донецкий Михайленко 1955 года рождения, - говорится в сообщении.

Пострадавшую с диагнозом минно-взрывная травма и осколочное ранение правого предплечья доставили в больницу Кировска. По данным медиков, состояние женщины остается тяжелым. Ей сделали операцию: из тела извлекли пулю калибра 7,62 миллиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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