2019-06-01T22:26:14+03:00
Политика

Министр обороны Украины с помощью трех тысяч гривен мотивирует боевиков ВСУ ехать в Донбасс

Это касается бойцов, которые только проходят обучение на полигонах Украины
Екатерина Сорока
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Три тысячи гривен – это примерно 7300 рублей. Фото: beztabu.netТри тысячи гривен – это примерно 7300 рублей. Фото: beztabu.net
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В учебных заведениях и на полигонах Украины проходит подготовка молодых людей, которые в дальнейшем поедут в так называемую зону проведения Операции объединенных сил. Для придания большей мотивации будущим боевикам министр обороны Украины Степан Полторак распорядился выдать им премию в размере три тысячи гривен. Об этом сообщил сам министр на своей официальной странице в Facebook.

— Военнослужащие вооруженных сил Украины, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к операции объединенных сил, будут премированы на три тысячи гривен. Такое решение было принято во время пребывания в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье, — говорится в сообщении министра.

Насмотревшись на полевые условия пребывания боевиков, на их нагрузку и изнуренный вид из-за учебного процесса, Степан Полторак решил, что недостаточно одной лишь премии.

Также он дал отдельное задание командованию воинских частей более бережно относится к своим подчиненным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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