2019-06-01T21:19:07+03:00
Политика

Первый раскол в команде Зеленского произошел из-за Донбасса

Пока политики умничают, кто виноват в войне, в Республике продолжаются обстрелы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пока политики на Украине философствуют и спорят, обстрелы Донбасса не прекращаются. Фото: focus.uaПока политики на Украине философствуют и спорят, обстрелы Донбасса не прекращаются. Фото: focus.ua
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Первый раскол наметился в команде президента Украины Владимира Зеленского. Глава его партии и его бизнес-партнер поспорили из-за Донбасса. Один из них считает войну в регионе делом рук России, второй же настаивает на том, что «войну затеяли политики, чтобы подзаработать денежек».

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что вооруженный конфликт на Украине был инспирирован Россией. Об этом он заявил в программе «Право на владу» на телеканале «1+1».

Дмитрий Разумков не впервые высказывает такие взгляды. Еще во время президентской кампании Владимира Зеленского, он предлагал законодательно закрепить наименование «террористы» за ополченцами Донбасса, ошибочно утверждая, что так сделало все мировое сообщество.

Таким образом Разумков отреагировал на слова совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира – бизнес-партнера Владимира Зеленского и старшего брата его первого помощника в Администрации президента Сергея Шефира. Шефир-старший заявил в интервью «Детектор медиа», что войну затеяли политики с обеих сторон, «чтобы подзаработать денежек». Шефир также выразил уверенность, что после смены власти в Украине, вооруженный конфликт в Донбассе утихнет сам собой.

- Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами, — заявил он.

- У нас в предвыборной программе написано, что, если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится, — подчеркнул Шефир.

К слову, Дмитрий Разумков является сыном покойного Александра Разумкова, первого помощника Леонида Кучмы, а также дальним родственником главного редактора издания «Зеркало недели» Юлии Мостовой. В прошлом Дмитрий Разумков состоял в Партии Регионов.

Тем временем, обстрелы Донбасса не прекращаются. Впрочем, дончане мало обольщались надеждами на миротворца Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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