2019-06-01T21:03:44+03:00
Общество

В Луганске выпустили в небо 34 белых шара в память о погибших детях Донбасса

34 шара – это количество детей, которые погибли за время войны в ЛНР
Екатерина Сорока
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Всего 1 июня в центре Луганска было открыто 20 развлекательных площадок. Фото: regnum.ruВсего 1 июня в центре Луганска было открыто 20 развлекательных площадок. Фото: regnum.ru
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1 июня к Международному дню защиты детей у памятника «Погибшим детям Луганщины» жители выпустили в небо 34 белых шара. Они символизируют детей, которые погибли за пять лет украинской агрессии.

— Хочется обратиться ко всему миру: мы обязаны прекратить все войны, обязаны сделать так, чтобы ни один ребёнок не погибал, не страдал, не проливал свои слёзы. Это наш долг перед нашим будущим, перед нашей планетой, — сказала представитель организации «Мемориал» Анна Сорока.

Пока в луганском парке имени Щорса проходил митинг, в другой части города проходило «Детское нашествие».

Дети разных возрастов участвовали в конкурсах, фотографировались с героями мультфильмов, рисовали на своих лицах красочный макияж и получали различные подарки от организаторов «Детского нашествия».

— Не наша вина, что сегодня на вашу долю выпали испытания войной, но, как взрослые, мы сделаем все возможное, чтобы ваше детство продлилось, чтобы оно было наполнено яркими красками и положительными эмоциями, — сказал первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.

И действительно эмоции были красочными. Особенно к концу дня, когда все основные мероприятия были окончены. Ведь в пять вечера все, кто не успел разъехаться по домам, собрались на дискотеку под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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