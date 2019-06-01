В Луганске выпустили в небо 34 белых шара в память о погибших детях Донбасса
1 июня к Международному дню защиты детей у памятника «Погибшим детям Луганщины» жители выпустили в небо 34 белых шара. Они символизируют детей, которые погибли за пять лет украинской агрессии.
— Хочется обратиться ко всему миру: мы обязаны прекратить все войны, обязаны сделать так, чтобы ни один ребёнок не погибал, не страдал, не проливал свои слёзы. Это наш долг перед нашим будущим, перед нашей планетой, — сказала представитель организации «Мемориал» Анна Сорока.
Пока в луганском парке имени Щорса проходил митинг, в другой части города проходило «Детское нашествие».
Дети разных возрастов участвовали в конкурсах, фотографировались с героями мультфильмов, рисовали на своих лицах красочный макияж и получали различные подарки от организаторов «Детского нашествия».
— Не наша вина, что сегодня на вашу долю выпали испытания войной, но, как взрослые, мы сделаем все возможное, чтобы ваше детство продлилось, чтобы оно было наполнено яркими красками и положительными эмоциями, — сказал первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.
И действительно эмоции были красочными. Особенно к концу дня, когда все основные мероприятия были окончены. Ведь в пять вечера все, кто не успел разъехаться по домам, собрались на дискотеку под открытым небом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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