Суд Украины заочно приговорил сотрудника Генпрокуратуры ДНР
Димитровский суд Украины приговорил начальника следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Романа Белоуса к девяти годам тюремного заключения. Об этом 31 мая сообщили в информационном агентстве "Новороссия" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры подконтрольной Украине части Донецкой области.
—Предоставляет подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведения следственных действий, вызовов на допрос, незаконном задержания лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, нарушающие конституционные права граждан Украины, — говорится в сообщении.
Без присутствия обвиняемого, то есть Романа Белоуса, Димитровский суд сам рассмотрел доказательства его вины и сам же вынес ему приговор. В итоге сотрудник Генеральной прокуратуры ДНР по решению украинского суда должен будет провести ближайшие девять лет в тюрьме, а все его имущество конфисковывается.
Также Роман Белоус получил прозвище «перебежчик». Из-за того, что в августе 2014 года принял решение продолжить работать в прокуратуре Донецкой области, но только на стороне Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»