2019-06-01T20:25:20+03:00
Политика

Суд Украины заочно приговорил сотрудника Генпрокуратуры ДНР

Ему грозит девять лет тюрьмы
Екатерина Сорока
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До августа 2014 года Белоус работал следователем органов украинской прокуратуры. Фото: cripo.com.uaДо августа 2014 года Белоус работал следователем органов украинской прокуратуры. Фото: cripo.com.ua
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Димитровский суд Украины приговорил начальника следственного управления Генеральной прокуратуры ДНР Романа Белоуса к девяти годам тюремного заключения. Об этом 31 мая сообщили в информационном агентстве "Новороссия" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры подконтрольной Украине части Донецкой области.

—Предоставляет подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведения следственных действий, вызовов на допрос, незаконном задержания лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, нарушающие конституционные права граждан Украины, — говорится в сообщении.

Без присутствия обвиняемого, то есть Романа Белоуса, Димитровский суд сам рассмотрел доказательства его вины и сам же вынес ему приговор. В итоге сотрудник Генеральной прокуратуры ДНР по решению украинского суда должен будет провести ближайшие девять лет в тюрьме, а все его имущество конфисковывается.

Также Роман Белоус получил прозвище «перебежчик». Из-за того, что в августе 2014 года принял решение продолжить работать в прокуратуре Донецкой области, но только на стороне Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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