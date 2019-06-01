2019-06-01T19:20:27+03:00
Общество

В Донецке юнармейцы почтили память погибших в результате обстрелов ВСУ детей

Они вступили в караул у «Аллеи Ангелов»
Екатерина Сорока
Поделиться:
В «Посту №1» участвовали юнармейцы из шести военно-патриотических клубов ДНР. Фото: novorosinform.orgВ «Посту №1» участвовали юнармейцы из шести военно-патриотических клубов ДНР. Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

1 июня в Международный день защиты детей члены «Молодой Гвардии» вступили в свой первый караул «Пост №1» у мемориала «Аллея Ангелов». Таким образом, юнармейцы детей почтили память детей, которые погибли в Донбассе из-за украинской агрессии.

— Сегодня заступив в почетный караул возле памятника «Аллея Ангелов», ребята понимают, что исполнили еще одну важную миссию, — отметил руководитель экстрим-клуба «Пантера» Сергей Шейгас.

Начальник Центрального штаба военно-патриотического движения Сергей Шейгас также добавил, что юнармейцы сами решили организовать «Пост №1». И этот проект является полностью их добровольной инициативой.

Несмотря на каникулы и все те мероприятия, которые проходят в центре города в Международный день защиты детей, они устроили дежурство у «Аллеи Ангелов». И после каждого часа у мемориала проходит почетная смена караула. А все недобродушные жители города в это время возлагают к мемориалу цветы и игрушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр обороны Украины с помощью трех тысяч гривен мотивирует боевиков ВСУ ехать в Донбасс
Первый раскол в команде Зеленского произошел из-за Донбасса
В Луганске выпустили в небо 34 белых шара в память о погибших детях Донбасса
Суд Украины заочно приговорил сотрудника Генпрокуратуры ДНР
Боевики 35-й бригады ВСУ в Донбассе продали вооружение на три миллиона гривен
Украинские силовики в Донбассе применяют средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ
Пьяные украинские боевики напали на водителя и ограбили его автомобиль
Силач из ДНР Богдан Дрожжин выступит на соревнованиях Кубка России по силовому жонглированию гирями
ВСУ днем обстреляли Донецк из минометов
В Макеевке без вести пропал мужчина 50-ти лет
Поздравление Главы ДНР Дениса Пушилина с Международным днем защиты детей
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 15 раз нарушили «режим тишины», поврежден дом в Докучаевске
Ветеран АТО несколько лет насиловал собственную дочь
В Луганске прошла акция-буккроссинг «Прочитал – отдай другому»
Члены избирательной комиссии ЛНР станут наблюдателями на выборах в Южной Осетии
Где в РФ на летних каникулах отдохнут школьники ДНР?
Актриса муздрамы Донецка представит Республику в российской Школе Калягина
Сотрудники МВД ЛНР эвакуировали из серой зоны тело погибшего мирного жителя
В Донецке пройдет книжная ярмарка добра "КнигоДар"
В Донецке стартовал прием заявок для участия в «забеге Героев» с призовым фондом больше миллиона рублей
Глава Горловки Приходько: веры Зеленскому в Донбассе нет и не будет
Обстрелы ЛНР: Украинские силовики два раза открыли огонь по населенному пункту Фрунзе
Пушилин исполнил мечту мальчика из Шахтерска
Украинские вояки разбросали над прифронтонтовой Саханкой издевательские листовки
В ДНР сокращен комендантский час: реакция дончан
В ДНР сокращен комендантский час