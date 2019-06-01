В Донецке юнармейцы почтили память погибших в результате обстрелов ВСУ детей

1 Июнь 19:20 2019-06-01T19:20:27+03:00

Они вступили в караул у «Аллеи Ангелов»

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1 июня в Международный день защиты детей члены «Молодой Гвардии» вступили в свой первый караул «Пост №1» у мемориала «Аллея Ангелов». Таким образом, юнармейцы детей почтили память детей, которые погибли в Донбассе из-за украинской агрессии.

— Сегодня заступив в почетный караул возле памятника «Аллея Ангелов», ребята понимают, что исполнили еще одну важную миссию, — отметил руководитель экстрим-клуба «Пантера» Сергей Шейгас.

Начальник Центрального штаба военно-патриотического движения Сергей Шейгас также добавил, что юнармейцы сами решили организовать «Пост №1». И этот проект является полностью их добровольной инициативой.

Несмотря на каникулы и все те мероприятия, которые проходят в центре города в Международный день защиты детей, они устроили дежурство у «Аллеи Ангелов». И после каждого часа у мемориала проходит почетная смена караула. А все недобродушные жители города в это время возлагают к мемориалу цветы и игрушки.

ИСТОЧНИК KP.RU