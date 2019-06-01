2019-06-01T19:49:06+03:00
Политика

Боевики 35-й бригады ВСУ в Донбассе продали вооружение на три миллиона гривен

Об этом заявили в НМ ДНР
Екатерина Сорока
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Украинская армия стремится стать частью Североатлантическом альянсе. Фото: news.liga.netУкраинская армия стремится стать частью Североатлантическом альянсе. Фото: news.liga.net
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В 35-й бригаде ВСУ под командованием Паласа боевики массово вывозят с передовой вооружение, чтобы продать его украинским волонтерам. Таким образом, командиром было заработано уже больше трех миллионов гривен (больше семи миллионов рублей). Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— Предприимчивые вояки из 35-й бригады под предводительством преступника Паласа вывозят вооружение с передовой. Нам стало известно, что недостача по продовольственной службе и службе ГСМ более трех миллионов гривен, — говорится в заявлении.

Благодаря предприимчивости украинских боевиков на складе РАВ есть недостача десяти тысяч патронов к стрелковому оружию. Но это еще не рекорд.

Так, в 79-й бригаде их сослуживцам удалось потерять целую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства.

— Кроме того, от наших источников в штабе так называемой «ООС» подтверждена информация о том, что в 79-й бригаде идёт служебное разбирательство по факту пропажи станции. Предприимчивый военный преступник Курач продал дорогостоящую аппаратуру и пытается списать ее как якобы уничтоженную в результате обстрелов, — добавил представитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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