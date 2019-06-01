Пьяные украинские боевики напали на водителя и ограбили его автомобиль
Когда кажется, что есть предел цинизму украинских боевиков, они обязательно найдут в чем превзойти себя. На оккупированной территории Донбасса, в районе Новозвановки украинские каратели напали на автомобиль, перевозивший продукты питания, избили водителя и отобрали у него деньги и продукцию. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он уточнил, что по данным командования ЛНР, в районе населенного пункта Новозвановка боевики 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения совершили нападение на гражданский автомобиль, перевозивший продукты питания.
- Угрожая оружием, пятеро военнослужащих остановили машину, избили водителя, отобрали у него деньги, перегрузили продукты питания в военный автомобиль и скрылись с места преступления. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в местную больницу. Уголовное дело по факту разбоя не возбуждено, — сказал Филипоненко.
ИСТОЧНИК KP.RU