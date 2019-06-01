2019-06-01T17:52:17+03:00
Спорт

Силач из ДНР Богдан Дрожжин выступит на соревнованиях Кубка России по силовому жонглированию гирями

Богдан Дрожжин - чемпион России и Европы представит Республику на соревнованиях
Екатерина Сорока
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Богдан Дрожжин родом из Тореза. Фото: youtube.comБогдан Дрожжин родом из Тореза. Фото: youtube.com
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1 июня на соревнования за Кубок России по силовому жонглированию гирями в Санкт-Петербург отправился спортсмен из ДНР. Трехкратный чемпион России и Европы среди юниоров – Богдан Дрожжин. Он будет представлять Республику на этих соревнованиях. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

— Сегодня спортсмен из ДНР примет участие в открытом кубке и первенстве Кубка России по силовому жонглированию гирями в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

Вместе с Богданом Дрожжиным за Кубок России будут соревноваться силачи из Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

У всех них одинаковые шансы на победу. Потому как каждому участнику дается неограниченное количество времени для выполнения их программы. Итоговая оценка будет складываться из того, насколько чисто было отработано выступление, и какие элементы жонглирования были в него включены.

К счастью или, к сожалению, для Богдана Дрожжина, но соревнования будут проходить строго по правилам международных соревнований. Поэтому свой знаменитый трюк с жонглированием гирей с завязанными глазами ему вряд ли удастся повторить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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