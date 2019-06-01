ВСУ днем обстреляли Донецк из минометов

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-01T16:36:25+03:00

С приходом Зеленского ничего не изменилось. Фото: novorosinform.org

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Сегодня днем украинские каратели нанесли минометный удар по району «Вольво-центра» на севере Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 13:35 подразделения ВСУ обстреляли район «Вольво-центра» на севере Донецка. Было выпущено 10 мин калибром 120 мм, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, вооруженные силы Украины 15 раз нарушили «режим тишины», выпустив 102 боеприпаса по трем направлениям Республики. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (поселок шахты имени Гагарина и поселок шахты 6/7), Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт, Васильевка, Спартак, Докучаевск, Новоласпа, Сосновское, — говорится в заявлении.

Для обстрела населенных пунктов украинские силовики использовали огнестрельное оружие, крупнокалиберное стрелковое оружие, минометы и гранатометы, а также зенитные установки.

ИСТОЧНИК KP.RU