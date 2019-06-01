2019-06-01T15:50:58+03:00
Общество

В Макеевке без вести пропал мужчина 50-ти лет

Особая примета: татуировка на левой руке «Северо-кавказский военный округ» [видео]
Екатерина Сорока
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Хрюкалов Виктор Викторович 1967 года рождения. Фото: mvddnr.ruХрюкалов Виктор Викторович 1967 года рождения. Фото: mvddnr.ru
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3 ноября 2018 года пропал человек – Хрюкалов Виктор Викторович. На протяжении всего этого времени его разыскивают сотрудники управление уголовного розыска министерства внутренних дел Республики совместно с Горнятским районным отделом полиции Макеевки. Но местоположение мужчины узнать так и не удалось. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

3 ноября мужчина вышел из дома в неизвестном направлении, с тех пор сведений о нем не поступало. В этот день он был одет в темно-синюю кофту, черные брюки и черные туфли.

На вид пропавшему около 50-ти лет. Он среднего телосложения, рост примерно 170-175 сантиметров. На голове была короткая стрижка, сами волосы темного цвета.

Особая примета Виктора Викторовича – это татуировка в виде надписи «Северо-кавказский военный округ», расположена она на левой руке чуть выше кисти.

— Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Хрюкалова Виктора Викторовича, незамедлительно обращайтесь в Горняцкий районный отдел полиции Макеевки по телефону: 071-306-73-88, 071-303-68-96 либо 102, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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