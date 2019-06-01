Ветеран АТО несколько лет насиловал собственную дочь

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-01T13:48:24+03:00

Если они не жалеют собственных детей, то что говорить о жителях Донбасса? Фото: из открытых источников

Это все, что нужно знать о тех, кто обстреливает дончан шестой год

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В Винницкой области задержан 55-летний «ветеран АТО», который три года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. И это далеко не первый случай, когда "воины света" показывают себя настоящими мразями. Правду вскрыла жена извращенца, именно она заявила в полицию.

На данный момент «герою» объявлено о подозрении в длительном насилии собственной дочери, ведь по предварительным выводам следствия установлено, что впервые он изнасиловал ее еще в 2016 году и продолжал регулярно издеваться над ребенком в течение около трех лет. По данным полицейский, сейчас извращенец находится в СИЗО.

В полиции сообщают, что по статье «изнасилование» УК Украины злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

По словам соседей, у насильника в свое время были проблемы с алкоголем, но позже он отказался от алкоголя и принял участие в карательной операции Киева в Донбассе. Когда вернулся, стал агрессивным, замкнутым и вновь взялся выпивать. Ранее привлекался к административной ответственности за насилие в семье.

Это все, что нужно знать о том, кто воюет в Донбассе и обстреливает шестой год дончан. Если они не жалеют даже собственных детей, то что говорить о сочувствии к жителям Донбасса?

ИСТОЧНИК KP.RU