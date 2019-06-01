Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 15 раз нарушили «режим тишины», поврежден дом в Докучаевске

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-01T14:37:55+03:00

Боеприпасы калибром меньше 12,7 миллиметров в общую статистику не входят. Фото: gorlovka.today

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За прошедшие сутки, вооруженные силы Украины 15 раз нарушили «режим тишины», выпустив 102 боеприпаса по трем направлениям Республики. Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (поселок шахты имени Гагарина и поселок шахты 6/7), Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт, Васильевка, Спартак, Докучаевск, Новоласпа, Сосновское, — говорится в заявлении.

Для обстрела населенных пунктов украинские силовики использовали огнестрельное оружие, крупнокалиберное стрелковое оружие, минометы и гранатометы, а также зенитные установки.

В результате чего вчера был поврежден дом в Докучаевске.

— Повреждения остекления получил жилой дом по адресу: улица Ленина, дом 106, квартира 59, — добавили в сообщении.

Несмотря на обстрел и повреждение дома, Представительству ДНР в СЦКК информация о жертвах среди мирных жителей не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU