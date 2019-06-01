Члены избирательной комиссии ЛНР станут наблюдателями на выборах в Южной Осетии
Представители Южной Осетии пригласили членов ЦИК Луганской Народной Республики поучаствовать в предстоящих выборах депутатов парламента в качестве независимых иностранных наблюдателей. Об этом 31 мая сообщили в Центральной избирательной комиссии ЛНР.
— Мы благодарны за приглашение и готовы принять участие в таком важном общественно-политическом событии для Республики Южная Осетия. Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики планирует направить своих представителей на выборы, — поблагодарила Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Выборы депутатов парламента седьмого созыва пройдут в Южной Осетии 9 июня 2019 года. К этому времени члены ЦИК ЛНР приедут в Республику, чтобы проверить, как проходит подготовка к выборам. После этого они там останутся еще на некоторое время, чтобы наблюдать непосредственно за самими выборами и подсчетом голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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