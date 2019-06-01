Где в РФ на летних каникулах отдохнут школьники ДНР?

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-01T12:22:13+03:00

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Россия снова гостеприимно распахивает двери в дни летних каникул для школьников Донбасса. Наша детвора в составе нескольких делегаций отправились на летний отдых в оздоровительные лагеря Липецкой, Московской и Свердловской областей РФ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

В период с 1 по 18 июня дети отправятся на выездную кванторианскую смену в Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» в Липецкой области. В состав делегации вошли: участник кружка «Операторы КВ/УКВ радиосвязи», два участника и руководитель кружка «Авиамоделирования» Донецкого Республиканского центра технического творчества. Участники смены будут обучаться по профилям: аэроквантум, биоквантум, геоквантум, наноквантум, робоквантум, IT-квантум.

В свою очередь пятеро участников Союза юных интеллектуальных творческих эрудированных личностей, учеников донецкой школы №56 в сопровождении педагога посетят гражданско-патриотическую смену в оздоровительном лагере «Юнармеец» в Щелково Московской области (РФ). Смена продлится с 1 по 21 июня.

В этот же период десять детей и двое сопровождающих из ДНР посетят летнюю смену оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Юнармия. Марш-Бросок» в Свердловской области. Участниками смены станут дети в возрасте от 14 до 16 лет. Программа включает в себя оздоровительные и патриотические мероприятия и состоит из трех основных блоков: образовательный (программа учебно-полевых сборов, безопасность жизнедеятельности), воспитательный (военно-патриотическое воспитание, культурно-досуговая деятельность), физкультурно-спортивный (физическая подготовка, в том числе сдача норм ГТО; военно-спортивные игры).

В это же время восемь детей и педагог-организатор Шахтерской средней школы №4 пройдут курс летнего оздоровления в детском оздоровительном лагере «Орлёнок», который расположен в сосновом бору на берегу Матырского водохранилища в 10 км от Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU