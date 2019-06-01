Актриса муздрамы Донецка представит Республику в российской Школе Калягина

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-01T11:50:57+03:00

Уже в четвертый раз актеры муздрамы становятся учениками Летней театральной школы СТД РФ

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Молодая актриса драмтеатра Донецка Юлия Шафир представит Республику и повысит свой профессиональный уровень в XIII Международной летней театральной школе СТД РФ под руководством народного артиста России Александра Калягина.

В этом году в Звенигороде собрались порядка 90 представителей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Как всегда, впечатляет педагогический состав, в который вошли ведущие специалисты лучших профильных вузов страны. Основная профессиональная дисциплина – мастерство актера –представлена четырьмя мастерскими с авторскими методиками под руководством Игоря Яцко, Вениамина Фильштинского, Гитиса Падегимаса, Клима. Студентам также удастся поработать с такими режиссерами, какБорис Павлович, Сергей Щедрин, Борис Константинов, Дмитрий Мелкин.

Обучающие занятия по сценической речи, сцендвижению, ритмике, современному танцу, фехтованию и вокалу пройдут на базе Дома творчества «Звенигород» со 2 по 30 июня 2019 года. Кроме того, будет осуществлена постановка пяти разножанровых спектаклей: драматических, кукольного, хореографического, а также уличного перформанса. Публичные показы выпускных спектаклей запланированы на площадках Москвы и Московской области.

- Вот уже в четвертый раз актеры муздрамы становятся учениками Летней театральной школы СТД РФ. Пройти кастинг совсем не просто, и поэтому в Школе Александра Калягина собираются исключительно талантливые молодые люди, жаждущие новых знаний, креативные, энергичные, амбициозные. Подобные форумы – это не только уникальная возможность учиться у мэтров театрального искусства России, но и так называемый пропуск в успешную актерскую жизнь, - отметила генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU