Сотрудники МВД ЛНР эвакуировали из серой зоны тело погибшего мирного жителя

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-01T11:49:58+03:00

Тело находилось там еще с сентября 2018 года

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После длительных переговоров с украинским командованием сотрудникам МВД ЛНР удалось эвакуировать из серой зоны тело мужчины, который погиб еще в сентябре 2018 года. Об этом сообщил в Центре общественных связей (ЦОС) министерства внутренних дел Республики.

— Только после широкой огласки в СМИ данного факта и многочисленных обращений, в том числе и в международные организации, была достигнута договоренность, в ходе которой 27 мая 2019 года силами МВД ЛНР труп мужчины был перевезен на территорию поселка Донецкий и направлен в Стаханов, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в октябре 2018 года в дежурную часть Кировского ГОВД МВД ЛНР поступило сообщение, что в одном из прифронтовых поселках был убит мирный житель. Им оказался мужчина 1961 года рождения. В сентябре он выехал на своем мопеде из дома и не вернулся домов. Позже выяснилось, что он был застрелен украинскими силовиками.

— Тело мужчины и его транспортное средство находились в полях недалеко от станции Сифонной вблизи позиций ВСУ в течение более чем полугода. При каждой попытке забрать тело и его транспортное средство сотрудники МВД ЛНР подвергались обстрелам со стороны ВСУ, — добавили в сообщении.

Даже несмотря, на заключенный договор ВСУ не переставали вести прицельный огонь по сотрудникам полиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU