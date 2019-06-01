В Донецке стартовал прием заявок для участия в «забеге Героев» с призовым фондом больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-01T10:16:40+03:00

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С 22 по 23 июня в полигоне Авдотьино пройдет «Забег героев» с призовым фондом 1 миллион 100 тысяч рублей. Все, кто хочет участвовать в соревновании должны поторопиться и подать заявки ведь время для этого ограничено. Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Для участия в мероприятии жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Российской Федерации необходимо в срок до 15 июня подать заявку на электронный адрес: zabeg_heroes@mail.ru, с пометкой «Забег Героев - личный забег/ командный забег». Жителям Донецкой и Луганской областей, временно подконтрольных Украине необходимо в срок до 20 июня подать заявку на электронную почту vmestesdonbassom@gmail.com с пометкой «Забег Героев - личный забег/ командный забег, — говорится в сообщении.

В «Забеге героев» в этом году спортсменов ждут два дня сложных соревнований. Им предстоит преодолеть трассу длиной восемь километров. Весь процесс усложняется тем, что на протяжении всего пути спортсменам будут мешать различные преграды и препятствия.

Организаторы соревнований предлагают два варианта, как можно пройти весь путь до финиша. Первый – это в личном зачете 22 июня, без помощи друзей или кого-то из участников. Второй – это групповой забег 23 июня. При этом команда должна состоять из пяти человек с обязательным участием девушки.

Требования ко всем участникам забега одинаковые: они должны быть совершеннолетними и иметь справку от врача о состоянии здоровья. Детальнее о требованиях и самом «Забеге героев» можно узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU