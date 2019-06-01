Глава Горловки Приходько: веры Зеленскому в Донбассе нет и не будет

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-01T09:20:33+03:00

Новый президент Украины открыл свой счет в этой войне: ранены четыре мирных жителя, в том числе два ребенка

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Жители Донбасса в полной мере убедились в лицемерии нового украинского президента Владимира Зеленского, который после своей победы на выборах не предпринял обещанных усилий для прекращения войны.

- Что касается деятельности Зеленского на новом для него посту президента, с уверенностью могу сказать, что веры ему в Донбассе нет и не будет. Красной нитью его предвыборной кампании было установление мира дипломатическим путем. А теперь он публично заявляет, что Донбасс не получит особый политический статус, что он не подпишет закон об амнистии, что не станет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР, что не планирует отменять закон о языке, — отметил глава администрации Горловки Иван Приходько в интервью ДАН.

По его словам, Зеленский и не собирался выполнять предвыборные обещания. Об этом свидетельствуют события последних дней — в ДНР при обстрелах со стороны ВСУ 28 и 30 мая были ранены четыре мирных жителя, в том числе два ребенка. Мэр прифронтовой Горловки уверен, что украинский политик просто боится выполнять обещания из-за страха перед радикальными националистами и нежелания противиться указаниям западных кураторов, а также своих покровителей, в частности олигарха Игоря Коломойского.

- Зеленский говорил, что он простой человек, не политик, который пришел сломать систему Порошенко, будучи «результатом его ошибок и обещаний». Но нас не обмануть. Зеленский — лицедей и лицемер, который пришел на волне популизма, — подчеркнул Приходько.

Сами же дончане прекрасно помнят, как Зеленский еще в 2014 году выступал перед участниками карательной операции Киева, кланялся им и благодарил за «защиту» от «всяких мразей», то есть мирных жителей и ополченцев Донбасса. В период же недавней предвыборной кампании Зеленский называл защитников Народных Республик «сепаратистами» и «бандитами».

ИСТОЧНИК KP.RU