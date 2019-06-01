Обстрелы ЛНР: Украинские силовики два раза открыли огонь по населенному пункту Фрунзе
За прошедшие сутки украинская сторона два раза нарушила режим прекращения огня. Открыв огонь по населенному пункту Фрунзе. Об этом сообщило Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации.
— Вооруженные формирования Украины режим прекращения огня не соблюдают. За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с направления населенного пункта Крымское – по территории Луганской Народной Республики в район населенного пункта Фрунзе, — говорится в сообщении.
Также Представительство ЛНР сообщает, что ВСУ открыли огонь по Фрунзе примерно в четыре часа и половину одиннадцатого вечера прошлого дня. Ими применялись автоматические гранатометы АГС-17 и миномет калибром 82 миллиметра.
Всего по населенному пункту было выпущено шесть выстрелов из АГС-17 и еще шесть мин.
Потери среди мирного населения и разрушения, которые принес вчерашний обстрел, до сих пор уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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