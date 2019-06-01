Обстрелы ЛНР: Украинские силовики два раза открыли огонь по населенному пункту Фрунзе

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-01T09:06:26+03:00

Об этом сообщило Представительство ЛНР в СЦКК

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За прошедшие сутки украинская сторона два раза нарушила режим прекращения огня. Открыв огонь по населенному пункту Фрунзе. Об этом сообщило Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

— Вооруженные формирования Украины режим прекращения огня не соблюдают. За прошедшие сутки Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с направления населенного пункта Крымское – по территории Луганской Народной Республики в район населенного пункта Фрунзе, — говорится в сообщении.

Также Представительство ЛНР сообщает, что ВСУ открыли огонь по Фрунзе примерно в четыре часа и половину одиннадцатого вечера прошлого дня. Ими применялись автоматические гранатометы АГС-17 и миномет калибром 82 миллиметра.

Всего по населенному пункту было выпущено шесть выстрелов из АГС-17 и еще шесть мин.

Потери среди мирного населения и разрушения, которые принес вчерашний обстрел, до сих пор уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU