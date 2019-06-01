Пушилин исполнил мечту мальчика из Шахтерска
Глава ДНР Денис Пушилин вручил двенадцатилетнему мальчику из Шахтерска конструктор. Об этом говорится на официальном сайте руководителя государства.
Акция «Дерево желаний» стартовала в Республике 23 мая. Художественная инсталляция в виде дерева была установлена в столичной муздраме. На листьях дети из прифронтовых районов, многодетных семей, воспитанники детских домов и интернатов написали свои мечты. Каждый желающий мог принять участие и исполнить желание ребенка.
Листочек с пожеланием Глава ДНР сорвал с импровизированного дерева желаний в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Бровуна. Мальчик написал, что хочет получить в подарок большой военный конструктор.
- Артем, с дерева желаний я сорвал листочек с твоим пожеланием. Надеюсь, это именно тот конструктор, который ты хотел, – сказал Пушилин, вручая подарок.
ИСТОЧНИК KP.RU