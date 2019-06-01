Украинские вояки разбросали над прифронтонтовой Саханкой издевательские листовки

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-01T08:03:20+03:00

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31 мая ВСУ с помощью беспилотника разбросали в прифронтовой Саханке листовки с оскорбительным содержанием.

- Так совпало, что в ходе рабочего визита в Саханку местные жители рассказали нам, что этой ночью, по всей видимости, с беспилотного летательного аппарата украинская сторона разбросала примитивные листовки, где они в очередной раз в язвительной форме сообщают, что наша жизнь «стала веселее». Я прочитала эту листовку, и мне в очередной раз стало грустно — и так понятно, кто устроил нам эту «веселую жизнь» и отчего же с каждым днем все «веселее». Очередной шоумен пришел к власти на Украине, и вместо того, чтобы исполнить обещания, данные во время предвыборной кампании — вести прямой диалог с Республиками и прекратить огонь, — продолжает политику предыдущего правительства, - рассказала заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева в интервью dnr-online.ru. - Данные предвыборные обещания как раз являются условиями Минских соглашений, которые были подписаны украинской стороной и одобрены Советом безопасности ООН. И вот спустя недолгое время мы видим, что обещания нынешней украинской власти пусты. Очень жаль, что на оставшейся части Украины к власти приходят пустословы, а не настоящие политики, которые поймут весь ужас ситуации, которую развернула предыдущая украинская власть, и немедленно ее исправят.

"Комсомолка" не единожды посещала прифронтовую Саханку. Можно только удивляться мужеству людей, оставшихся там. В единственной школе, в которую было немало попаданий, учится чуть более 20 человек. И такие издевательские листовки красноречиво говорят об отношении Украины к мирным жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU