В ДНР сокращен комендантский час: реакция дончан

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-01T07:22:55+03:00

Теперь комендантский час в ДНР будет с 23.00 до 4.00

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Долгожданное сокращение комендантского часа обсуждается сейчас дончанами особенно активно.

Как известно, с 1 июня по 30 сентября комендантский час в ДНР сокращен. В указанный период он будет действовать с 23:00 до 04:00. Соответствующий указ Главы Республики Дениса Пушилина опубликован на официальном сайте государства.

- Это, конечно, замечательно. Все мы ждали каких-то позитивных изменений, - говорит «Комсомолке» студент ДонНУ Владислав. – Вот только лучше бы его сдвинули с 0.00 до 5.00. Сейчас темнеет поздно, молодежь долго гуляет на улице, добраться уже после 20.00 в отдаленные районы города – целая проблема. И вот как раз все задержания за нарушения комендантского часа происходят именно в эти поздние часы, а не в ранние.

Зато с 21 по 22 июня комендантский час отменен вовсе. Выпускные вечера, оно и понятно.

Старшее поколение дончан инициативу сокращения комендантского часа приняло позитивно.

- Будет возможность еще раньше занимать очереди в паспортные столы, - иронизирует Дмитрий, предпринявший уже несколько попыток сдать документы на паспорт гражданина РФ. - А вообще, кто рано встает, тот все успевает. К тому же этот график будет удобен для тех, кто вынужден пересекать блокпосты с Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU