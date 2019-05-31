Чтобы ускорить процесс получения паспорта РФ - в ЛНР увеличивают штат миграционных служб
Жители республик Донбасса продолжают подавать документы на получение российского паспорта. Желающих много – специалистов мало. Процесс затягивается. Поэтому в ЛНР приняли решение увеличивать штат миграционных служб.
- Министерством внутренних дел Республики постоянно мониторится ситуация и контролируется процесс приема документов на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. При возникновении необходимости проводятся мероприятия по оптимизации, - сообщили правоохранители.
Так, в Красном Луче было принято решение о расширении штата сотрудников отделения миграционной службы, чтобы избежать очередей.
- Предпринимаются все возможные и необходимые меры для того, чтобы максимально ускорить процесс приема документов на получение гражданства Российской Федерации, - отметили в МВД ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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