Чтобы ускорить процесс получения паспорта РФ - в ЛНР увеличивают штат миграционных служб

31 Май 21:47 2019-05-31T21:47:33+03:00

МВД Республики мониторит ситуацию и сразу же устраняет неполадки

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Жители республик Донбасса продолжают подавать документы на получение российского паспорта. Желающих много – специалистов мало. Процесс затягивается. Поэтому в ЛНР приняли решение увеличивать штат миграционных служб.

- Министерством внутренних дел Республики постоянно мониторится ситуация и контролируется процесс приема документов на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. При возникновении необходимости проводятся мероприятия по оптимизации, - сообщили правоохранители.

Так, в Красном Луче было принято решение о расширении штата сотрудников отделения миграционной службы, чтобы избежать очередей.

- Предпринимаются все возможные и необходимые меры для того, чтобы максимально ускорить процесс приема документов на получение гражданства Российской Федерации, - отметили в МВД ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU