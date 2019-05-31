СБУ активизировались: В населенных пунктах у линии соприкосновения на Луганщине ищут «бытовых сепаратисов»

31 Май 21:16 2019-05-31T21:16:51+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что в подконтрольных Киеву поселках Луганщины, находящихся у линии соприкосновения – активизировали работу сотрудники СБУ. Они ищут «бытовых сепаратистов».

- Начиная с 20 мая в населенных пунктах Станица Луганская, Счастье, Попасная проводятся мероприятия по выявлению лояльных к Республикам граждан, - сказал Осадчий.

Также он рассказал, что на улицах отмечено появление листовок с призывом сообщать в СБУ о случаях так называемого «бытового сепаратизма».

- В этих листовках и угрозы уголовного преследования в отношении граждан, открыто поддерживающих ЛНР и ДНР, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU