Украинская армия вечером и ночью обстреливала окраины Донецка, Горловки и Докучаевска

СЕГОДНЯ 00:51 2019-05-31T00:51:38+03:00

Украинская армия при обстрелах городов и поселков ДНР применяет минометы. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало вечером и ночью 30 мая возросшую активность украинской армии в районе Донецка, Горловки и Докучаевска. Обстрелы со стороны ВСУ велись по следующим направлениям:

- 21:35 – Травневое – Гольмовский: выпущено 10 мин из 82-мм миномета, 5 гранат из СПГ, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

- 20:50-21:20 – Жованка — Зайцево южное: выпущено 3 мины из 120-мм миномета, 8 гранат из РПГ, 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

- 21:00–21:30 – Троицкое — Озеряновка: выпущено 8 гранат из СПГ, 5 гранат из РПГ, 68 гранат из АГС.

- 22:00-22:30 – Авдеевка (вентствол шахты «Бутовка») – Спартак: применялось стрелковое оружие.

- 18:20 — Авдеевка — Минеральное, выпущено 29 гранат из АГС;

- 19:25 — Пески — Веселое, выпущено 2 гранаты из СПГ;

- 19:30 — Троицкое — Озеряновка, выпущено 3 мины калибра 82 мм, произведено 20 выстрелов из БМП-2, выпущено 3 гранаты из СПГ, 3 гранаты из РПГ;

- 19:30 — Новотроицкое — Докучаевск, выпущено 4 мины калибра 82 мм, 29 гранат из АГС, также применили крупнокалиберное и стрелковое оружие;

- 19:35 — Авдеевка — Минеральное, произведено 50 выстрелов из ЗУ-23, выпущено 8 гранат из СПГ, 15 гранат из АГС, также применили стрелковое оружие;

- 19:35 — Новоселовка вторая — Васильевка, выпущено 9 гранат из СПГ, 3 гранаты из РПГ, 15 гранат из АГС;

- 19:50 — Троицкое — Озеряновка, выпущена 1 мина калибра 82 мм, 29 гранат из АГС, также применили стрелковое оружие;

- 19:45 — Березовое – Докучаевск, выпущено 4 мины калибра 82 мм, 29 гранат из АГС, также применили стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что в результате обстрела в 20.00 из ПТУР поселка Веселое в Донецке получили ранения пожилой мужчина и 8-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU