Документы на паспорт РФ: в Луганске разъяснили порядок повторной выдачи документов отделами ЗАГС

СЕГОДНЯ 21:38 2019-05-30T21:38:11+03:00

Анна Авильцева сообщила, что у трети обратившихся граждан необходимости получения повторных документов нет. Фото: lug-info.com

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Причиной для брифинга замминистра юстиции ЛНР Анны Авильцевой стала ситуация с повторной выдачей документов отделами ЗАГС. Представитель Минюста напомнила, что в каждом отделе ЗАГС находится сотрудник Министерства юстиции, который консультирует по вопросам выдачи документов о государственной регистрации актов гражданского состояния.

- Как показала практика, у трети обратившихся граждан необходимости получения повторных документов о госрегистрации актов гражданского состояния нет. Это значительно сокращает количество собираемых документов, затрату денежных средств и времени, - пояснила замминистра.

Она напомнила, что повторное свидетельство о госрегистрации актов гражданского состояния выдается в случае утраты, порчи, в том числе ветхости бланка свидетельства, нечитаемости текста или печати органа ЗАГС. А обращаться в отделы ЗАГС по вопросу целесообразности получения повторных документов следует только после проведения консультации сотрудниками Миграционной службы МВД ЛНР.

Важный нюанс: если регистрация акта гражданского состояния была произведена на подконтрольной Киеву территории Луганщины, документы выдаются архивным отделом Министерства юстиции ЛНР, расположенным по адресу: Луганск, улица Владимира Шевченко, 12.

Кроме того, сотрудники Министерства юстиции оказывают правовую помощь гражданам, регистрация актов гражданского состояния которых была произведена на территории Российской Федерации или в Донецкой Народной Республике по истребованию соответствующих документов. Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 по адресу: Луганск, улица Советская, 75.

Повторное свидетельство о госрегистрации акта гражданского состояния выдается следующей категории граждан:

- лицу, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния;

- родственнику умершего или другому заинтересованному лицу в случае, если лицо, в отношении которого была составлена ранее запись акта гражданского состояния, умерло;

- родителям (лицам, их заменяющим) или представителю органа опеки и попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи повторного свидетельства совершеннолетия (по достижении ребенком совершеннолетия его родителям (одному из родителей) по их просьбе выдается иной документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка);

- опекунам лиц, признанных недееспособными;

- иному лицу в случае представления нотариально удостоверенной доверенности от лица, имеющего право на получение повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU