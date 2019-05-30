«Комбриг послал на верную смерть»: в Донбассе погибли три украинских диверсанта
Украинская армия продолжает нести серьезные потери из-за продолжения президентом Владимиром Зеленским безрассудной и неконституционной войны в Донбассе.
Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сегодня на брифинге сообщил о гибели трех военнослужащих ВСУ и ранении четверых, которые в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пытались проникнуть на территорию Республики.
- В этой провальной диверсионной вылазке командир 54-й бригады полковник Алексей Майстренко потерял трое убитыми и четверо ранеными. Майстренко пошел по пути своего коллеги из 53-й бригады ВСУ полковника Александра Грузевича, и, желая выслужиться перед вновь назначенным командующим ООС генералом Александром Сырским, отправил на верную смерть своих подчиненных, - подчеркнул Осадчий.
Также начальник пресс-службы УНМ ЛНР продемонстрировал сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, оружие и экипировку убитого украинского диверсанта.
Оружие и экипировка погибшего диверсанта вместе с беспилотником. Фото: lug-info.com
Он уточнил, что сбитый БПЛА принадлежит 54-й бригаде ВСУ, в составе которой нес службу погибший диверсант.
- Хочу в очередной раз призвать военнослужащих ВСУ остановить эту братоубийственную войну, учитывая недавнее признание Генеральной прокуратурой Украины незаконным участие военнослужащих ВСУ в конфликте на Донбассе, - подчеркнул Осадчий. - Не исключено, что по возвращению домой вас ждет уголовное преследование.
Украинский беспилотник. Фото: lug-info.com
ИСТОЧНИК KP.RU