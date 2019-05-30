2019-05-30T20:08:48+03:00
Политика

«Комбриг послал на верную смерть»: в Донбассе погибли три украинских диверсанта

Они пытались проникнуть на территорию ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Диверсанты в Донбассе стали «расходным материалом» для украинских генералов. Фото: facebook.com/pressjfo.newsДиверсанты в Донбассе стали «расходным материалом» для украинских генералов. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Изменить размер текста:

Украинская армия продолжает нести серьезные потери из-за продолжения президентом Владимиром Зеленским безрассудной и неконституционной войны в Донбассе.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сегодня на брифинге сообщил о гибели трех военнослужащих ВСУ и ранении четверых, которые в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пытались проникнуть на территорию Республики.

- В этой провальной диверсионной вылазке командир 54-й бригады полковник Алексей Майстренко потерял трое убитыми и четверо ранеными. Майстренко пошел по пути своего коллеги из 53-й бригады ВСУ полковника Александра Грузевича, и, желая выслужиться перед вновь назначенным командующим ООС генералом Александром Сырским, отправил на верную смерть своих подчиненных, - подчеркнул Осадчий.

Также начальник пресс-службы УНМ ЛНР продемонстрировал сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, оружие и экипировку убитого украинского диверсанта.

Оружие и экипировка погибшего диверсанта вместе с беспилотником. Фото: lug-info.com

Оружие и экипировка погибшего диверсанта вместе с беспилотником. Фото: lug-info.com

Он уточнил, что сбитый БПЛА принадлежит 54-й бригаде ВСУ, в составе которой нес службу погибший диверсант.

- Хочу в очередной раз призвать военнослужащих ВСУ остановить эту братоубийственную войну, учитывая недавнее признание Генеральной прокуратурой Украины незаконным участие военнослужащих ВСУ в конфликте на Донбассе, - подчеркнул Осадчий. - Не исключено, что по возвращению домой вас ждет уголовное преследование.

Украинский беспилотник. Фото: lug-info.com

Украинский беспилотник. Фото: lug-info.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Документы на паспорт РФ: в Луганске разъяснили порядок повторной выдачи документов отделами ЗАГС
Жительница ЛНР: мины ложились рядышком все, потом полетели стекла, собака заскулила, куры начали кричать
«Это влияет на вкус?» В Краматорске разгорелся скандал из-за меню на русском языке
В Донбассе украинские каратели избили пенсионера за паспорт ЛНР
Красный Крест привез в ДНР 480 тонн реагентов для очистки воды и медоборудование
Подстрелили сослуживца: десантники из 79-й бригады ВСУ перепились и устроили пальбу в районе КПП «Гнутово»
В Донецке выпустили марку, посвященную детскому писателю Корнею Чуковскому
Документы на паспорт РФ: в Луганске центры перевода при вузах уже помогли тысячам жителей
Попавшая в колодец собака выла двое суток, пока ей не пришли на помощь
Дончанам дадут на выборах в Верховную раду Украины только один бюллетень вместо двух
От обстрелов ВСУ получили повреждения дома в Донецке, Докучаевске и рядом с Горловкой
Украинские пограничники в Донбассе любят коноплю
На территории ЛНР киевские силовики обстреляли Фрунзе, Желобок и Голубовское
Погода в Луганске: 30 мая будет жара до 32 градусов
Погода в Донецке: 30 мая будет ясно, до 29 градусов тепла
В Азовском море ВСУ отрабатывают тактику «Волчьей стаи»: ожидание и реальность
Небоевые потери ВСУ: из-за нарушения техники безопасности - ранение получили шесть солдат
В ДНР откроют дополнительные пункты пропуска на линии разграничения
В пригороде Луганска нашли оружейный тайник
В Генпрокуратуре ЛНР создали отдел по расследованию преступлений ВСУ в Донбассе
Спортсмены из ДНР примут участие в чемпионате мира по рукопашному бою
Каждому району Донецка - отдельный талон: серия из девяти билетов посвящена юбилею города
ДРГ ВСУ пытались пройти на территорию ЛНР
Бойцы НМ ЛНР сбили беспилотник ВСУ
Экспертиза Генпрокуратуры Украины подтвердила, что ВСУ действуют в Донбассе незаконно
Житель поселка Фрунзе: Ситуация на фронте с приходом Зеленского не изменилась
В Год русского языка в ДНР стартовала акция "Я знаю русский"
ВСУ обстреляли Гольмовский