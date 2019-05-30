Жительница ЛНР: мины ложились рядышком все, потом полетели стекла, собака заскулила, куры начали кричать

СЕГОДНЯ 19:09 2019-05-30T19:09:56+03:00

При обстреле ВСУ Кировска был ранен 44-летний мужчина, повреждения получили два дома

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Сегодня стали известны подробности массированного обстрела 29 мая киевскими силовиками поселков прифронтового Кировска.

- Прицельный огонь из 120-мм минометов велся из района населенного пункта Новотошковское с позиций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, командиром которой является полковник Василий Зубанич, на счету которого десять убитых и двенадцать раненых мирных жителей, - заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В поселке Донецкий контузию и осколочные ранения получил мужчина 1975 года рождения. Главный врач Кировской центральной городской многопрофильной больницы Татьяна Пахомова рассказала ЛИЦ, что первыми медицинскую помочь пострадавшему оказали медики Народной милиции ЛНР, которые обработали раны и сделали инъекцию, необходимую при первых симптомах сотрясения мозга.

- В больнице раненого осмотрели врач-хирург, врач-невропатолог и установили диагноз: осколочные ранения мягких тканей, левой голени, левого бедра и лопаточной области. Все раны были обработаны. Врач-невропатолог установила диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, контузия головного мозга, - сообщила Пахомова, добавив, что у потерпевшего также повысилось артериальное давление.

Впрочем, пострадавший отказался от предложенной госпитализации и продолжит лечение амбулаторно.

- Он как раз находился у себя во дворе с семьей, с друзьями, и, как он сказал, что в шести метрах от него упал снаряд. Он подробно событий не помнит, говорит, что услышал свист, а когда очнулся, уже вокруг пыль и шум в голове, состояние приглушенности, - рассказала главврач.

В доме все стекла повыбивало, есть и другие повреждения. Фото: lug-info.com

А в поселке Голубовский, также входящего в состав Кировска, получили повреждения два жилых дома.

- Мины ложились рядышком все, потом слышу, полетели стекла, собака заскулила, куры начали кричать, - рассказала хозяйка пострадавшего дома Елена Долгополова. - Курей побило, побило стекла, побило все, и соседям досталось.

Она отметила, что давно не помнит таких сильных обстрелов, хотя ее дом и находится в прямой видимости у киевских силовиков.

- Очень обстановка обострилась сильно. Было всякое, но чтобы во двор к нам упало – не было. В 2015-м было - соседей разбили, а вот теперь видите как, - сказала хозяйка дома.

Женщина пожаловалась, что местные жители из-за постоянных обстрелов уже боятся выходить в собственные огороды.

- Мы надеялись на то, что у нового президента Владимира Зеленского хватит разума что-то изменить, остановить войну, но, скорее всего, ничего этого не будет. Если честно, еще хуже стало, - констатировала она.

ИСТОЧНИК KP.RU