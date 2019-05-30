2019-05-30T18:14:18+03:00
Политика

В Донбассе украинские каратели избили пенсионера за паспорт ЛНР

А потом принудили сотрудничать со спецслужбами Украины [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Юрий Алукриев был вынужден подписать договор о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, но потом обратился в МГБ ЛНР. Фото: mgblnrЮрий Алукриев был вынужден подписать договор о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, но потом обратился в МГБ ЛНР. Фото: mgblnr
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Националистический батальон «Айдар» (запрещенная в РФ организация) «знаменит» своими преступлениями против мирных жителей Донбасса. На Украине даже вынуждены были завести 58 уголовных дел по злодеяниям карателей. На удивление, боевики из «Айдара» продолжают действовать на территории Луганщины. Они «несут службу» на КПП, облагая поборами всех проезжающих. А заодно ищут «сепаратистов».

На днях «айдаровцы» в пункте пропуска «Меловое» обнаружили при досмотре у жителя Краснодонского района Юрия Алукриева паспорт ЛНР. Боевики сначала избили пенсионера, а затем принуждали к сотрудничеству в пользу спецслужб Украины. Ведь именно под прикрытием СБУ и продолжают действовать в Донбассе отморозки.

- В ходе многочасового допроса с пристрастием Алукриев был вынужден подписать договор о сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Ему был присвоен псевдоним «Юрий» и дано задание по сбору сведений о государственных служащих Республики и расположении блокпостов. За предоставление информации пенсионеру пообещали прибавку к пенсии, - сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

- Из всех служб, которые меня опрашивали, физическую силу ко мне применяло подразделение «Айдар». Примерно после двух часов с помощью физического насилия они меня все-таки склонили к сотрудничеству. Связываться со спецслужбами Украины я должен был через (мессенджер) Telegram, - рассказал Алукриев.

После возвращения в ЛНР мужчина обратился МГБ и сообщил об этой истории. Таким образом Алукриев избежал уголовной ответственности. Ведь если бы его задержали при выполнении задания СБУ, то пенсионеру «светил» бы тюремный срок до 20 лет с конфискацией имущества.

Юрий Алукриев рассказал, как «айдаровцы» издевались над ним.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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