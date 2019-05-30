Красный Крест привез в ДНР 480 тонн реагентов для очистки воды и медоборудование
Небывалый объем гуманитарной помощи привезли в ДНР и ЛНР Международный комитет Красного Креста и Швейцарское агентство развития и сотрудничества.
- Вчера через КПВВ «Новотроицкое» неподконтрольную Украине территорию проследовали 25 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Швейцарского агентства развития и сотрудничества, - сообщила сегодня пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. - Международными организациями для жителей Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды и медицинское оборудование общей массой 481,7 тонны.
Напомним, что Международный Комитет Красного Креста регулярно приводит гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР. Обычно это продуктовые наборы, медикаменты и стройматериалы. В основном их получают жители прифронтовых районов.
ИСТОЧНИК KP.RU