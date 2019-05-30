Подстрелили сослуживца: десантники из 79-й бригады ВСУ перепились и устроили пальбу в районе КПП «Гнутово»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-30T15:06:42+03:00

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- Ничто так не разочаровывает военнослужащих ВСУ, как необходимость задержаться еще хоть на один день в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС), - сообщил сегодня начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - И если для их командиров, это возможность получить еще больше денежных средств за «крышевание» и закрывание глаз на контрабанду, а также продажу оружия и боеприпасов, то для простых военнослужащих такая задержка является лишним шансом получить пулю в пьяных разборках между своими «сослуживцами» или попасть на деньги из-за очередного залета.

Безсонов рассказал, что рядовой состав 79 десантно-штурмовой бригады, узнав новость, о том, что ротация опять откладывается, массово начал употреблять спиртные напитки и нарушать воинскую дисциплину. Это привело к ряду чрезвычайных происшествий.

- На взводном опорном пункте 2-го батальона в районе населённого пункта Гнутово после распития спиртных напитков, во время словесной перепалки с сослуживцами, перешедшей в потасовку, получил огнестрельное ранение рядовой Антон Коняшин, - сказал начальник пресс-службы.

Стоит отметить, что рядом находится пункт пропуска «Гнутово», который ежедневно пересекают тысячи жителей и автомобилей.

Похожая картина была зафиксирована в районе населённого пункта Лебединское. Там огнестрельное ранение левого предплечья получил младший сержант Кирилл Киселев. Стреляли в него сослуживцы из-за личной неприязни. А на наблюдательном пункте в районе населённого пункта Водяное был ранен рядовой Вовк. Пьяный боец «неосторожно обращался» с ручной гранатой РГД-5.

- Эти происшествия естественно не добавило хорошего настроения командиру 79-й бригады Курачу, которому приходится регулярно придумывать отписки в вышестоящий штаб для сокрытия небоевых потерь в подразделениях, - отметил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU