2019-05-30T13:46:25+03:00
Политика

В Донецке выпустили марку, посвященную детскому писателю Корнею Чуковскому

Ее номинальная стоимость 28 рублей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На марке № 147 изображен портрет писателя и его подпись. Фото: ГП «Почта Донбасса»На марке № 147 изображен портрет писателя и его подпись. Фото: ГП «Почта Донбасса»
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Сегодня в госпредприятии «Почта Донбасса» сообщили о вводе в обращение марки и конверта, посвященных российскому и советскому детскому писателю Корнею Чуковскому.

На марке № 147 изображен портрет писателя и его подпись, указаны год выпуска марки и ее номинальная стоимость – 28 рублей. Тираж составил 19 200 экземпляров. Конверт первого дня № 117 отпечатан тиражом 1500 экземпляров. Его украшает раскрытая книга и эмблема Года русского языка. Цена – восемь рублей.

Корней Чуковский родился 31 марта 1882 году в Санкт-Петербурге. Является самым издаваемым автором детской литературы в России. К примеру, в 2018 году книги Чуковского вышли тиражом в 1 млн 574 тыс. экземпляров, что, кстати, на полмиллиона превышает тиражи книг Дарьи Донцовой, признанного лидера взрослого литературного сегмента. Чуковский известен сказками «Мойдодыр», «Тараканище», «Бармалей», «Чудо-дерево» и другими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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