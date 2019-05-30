2019-05-30T11:48:19+03:00
Политика

Попавшая в колодец собака выла двое суток, пока ей не пришли на помощь

Это случилось в донбасском Покровске, а в Рубежном спасатели достали котенка из вентиляционного канала многоэтажки
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В бетонном мешке собака могла погибнуть. Фото: facebook.com/ЮлияДиденкоВ бетонном мешке собака могла погибнуть. Фото: facebook.com/ЮлияДиденко
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В Донбассе едва ли каждый день люди приходят на помощь попавшим в беду собакам и кошкам. Причем нередко животный оказываются в критической ситуации в городских коммуникациях.

В Покровске (до переименования Красноармейск) Донецкой области собака двое суток просидела в колодце на территории недостроенного кинотеатра. Об этом 29 мая на своей странице в Facebook сообщила жительница города Юлия Диденко.

- Микрорайон Шахтерский, кинотеатр, упала в колодец собака, лает второй день, помогите достать, или как мне это сделать? Жалко, невозможно ночью спать. Надо позакрывать колодцы, там гуляют наши дети, помогите, – сообщила Юлия.

На призыв откликнулись только спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

- Не заставили нас ждать, прибыли через 10-15 минут после нашего звонка, Достали бедолагу. Спасибо хлопцам! – написала девушка.

Она также сообщила, что в районе заброшенного кинотеатра, находится более 10 незакрытых колодцев.

Спасатель проделал отверстие в вентиляционном стволе и достал котика. Фото: ГУ ГСЧС Луганской области

Спасатель проделал отверстие в вентиляционном стволе и достал котика. Фото: ГУ ГСЧС Луганской области

А в Рубежном Луганской области маленький котик провалился в вентиляционный канал многоэтажки. Туда его, вероятно, загнали уличные животные. Несколько дней жильцы пытались самостоятельно извлечь котенка, а потом вызвали спасателей.

- Чтобы из бетонной ловушки достать серого пушистика, нужно было сделать отверстие в стене в одной из квартир, - рассказали в пресс-службе областного главка ГСЧС. - Хозяйка квартиры согласилась и этим сделала большое благо для маленького беззащитного животного. Операция продолжалась несколько часов и, наконец, котенок уже мурлыкал у спасателя на руках. Хозяйка квартиры, женщина с большим добрым сердцем, оставила маленького озорника в себя. Котенку очень повезло – его спасли, и он нашел себе дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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