Дончанам дадут на выборах в Верховную раду Украины только один бюллетень вместо двух

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-30T11:31:39+03:00

Граждане Украины получат для голосования на выборах два бюллетеня, а жители республик – один. Фото: kievcity.gov.ua

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Украинские правозащитники призывают переселенцев и жителей республик Донбасса к участию во внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля.

- Результаты этих выборов непосредственно будут влиять на дальнейшую судьбу переселенцев, - сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». - Ведь именно новая Верховная Рада будет принимать законы, которые будут регулировать многие аспекты жизни ВПЛ. В частности, порядок получения пенсии.

Впрочем, правозащитники тут же признаются, что переселенцы могут голосовать только за партийные списки, но не за кандидатов-мажоритарщиков. Выборы в незалежной проходят по смешанной системе – по партийным спискам и одномандатным округам. А если избиратель находится за пределами своего округа, то «сможет проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе». Так пояснила на своей странице в Facebook глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Она также сообщила, что жители республик Донбасса должны до 15 июля пройти предварительную регистрацию.

Весьма сомнительно, что дончане и луганчане массово ринутся на избирательные участки 21 июля. Скорее всего, они проигнорируют и эти выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU