2019-05-30T10:46:59+03:00
Политика

От обстрелов ВСУ получили повреждения дома в Донецке, Докучаевске и рядом с Горловкой

Украинские военные за сутки 11 раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР 107 боеприпасов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные постоянно обстреливают территорию ДНР из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.newsУкраинские военные постоянно обстреливают территорию ДНР из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК, за истекшие сутки под огнем со стороны украинских войск оказались: село Спартак, поселки шахты «Трудовская», Александровка на окраинах Донецка, а также столичный аэропорт, горловский поселок Гольмовский, Докучаевск и село Саханка на юге ДНР.

ВСУ применяли минометы калибров 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

В результате обстрела поселка Гольмовский повреждения получили железобетонные конструкции отстойника очистных сооружений городского водоканала. В Киевском районе Донецка повреждена кровля и остекление жилого дома по адресу ул. Орбиты, 44. В Докучаевске от обстрела с применением минометов калибром 120 мм повреждена кровля хозяйственной постройки по адресу ул. Грибная, 3.

В этот раз обошлось без жертв и ранений мирных жителей.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: минометы 82 мм – 1 раз (3 мины).

Донецкое направление: минометы 120 мм – 4 раза (29 мин); минометы 82 мм – 1 раз (8 мин); зенитные установки – 1 раз (30 выстрелов); РПГ/СПГ – 2 раза (35 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 3 раза; стрелковое оружие – 2 раза.

Мариупольское направление: РПГ/СПГ – 1 раз (2 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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